Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Frau überrascht unbekannten Mann im Wohnhaus ++ Unter Drogeneinfluss unterwegs ++ Ungewöhnlich hoher Betrag nach Entfernung eines Wespennests gezahlt

Landkreis Osterholz (ots)

Frau überrascht unbekannten Mann im Wohnhaus

Ritterhude. Einen bislang unbekannten Mann überraschte eine 90-Jährige am Montagnachmittag in ihrem Wohnhaus in der Beethovenstraße. Gegen 15 Uhr klingelte eine bislang unbekannte Person an der Eingangstür des Hauses. Nach derzeitigen Erkenntnissen begab sich währenddessen der unbekannte Mann in das Wohnhaus. Da die ältere Dame die Tür nicht öffnete, überraschte sie den Mann. Dieser ergriff daraufhin ohne Diebesgut die Flucht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte es sich bei der Person, die an der Tür klingelte, um einen dunkel gekleideten Mann handeln. Der Mann, der sich in das Haus begab, dürfte circa 1,70 Meter groß, leicht untersetzt und etwa 30 bis 40 Jahre alt sein. Außerdem dürfte er dunkle Haare haben und trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Mund-/Nasenbedeckung.

Mögliche Zeugen, die ebenfalls auf die beiden Männer aufmerksam geworden sind oder verdächtige Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04292-990760 bei der Polizeistation Ritterhude zu melden.

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Schwanewede. Die Fahrt eines 22 Jahre alten Autofahrers beendete die Polizei am Montagabend in der Blumenthaler Straße. Ein im Rahmen der Kontrolle freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, weshalb die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann veranlasst wurde. Außerdem leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Ungewöhnlich hoher Betrag nach Entfernung eines Wespennests gezahlt

Lilienthal. Einen ungewöhnlich hohen Betrag zahlte ein Mann nach der Entfernung eines Wespennests in der vergangenen Woche. Der Mann hatte eine spezielle Firma zur Entfernung des Wespennests beauftragt. Im Anschluss an die Entfernung verlangte der eingesetzte Mitarbeiter einen Betrag von über 200 Euro als Bezahlung. Der Mann zahlte direkt vor Ort mittels EC-Karte. Vom Konto abgebucht wurden jedoch über 600 Euro. Der Geschädigte hat nun Anzeige erstattet und die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang, sich vor der Beauftragung von Firmen zunächst über diese zu informieren, beispielsweise über Suchmaschinen im Internet oder die Verbraucherschutzzentrale. Außerdem sollte vorab ein Preisvergleich vorgenommen werden, um eine Übersicht der voraussichtlichen Kosten zu erhalten. Joachim Kopietz, Beauftragter für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, rät zudem: "Bei der Zahlung mittels EC-Karte sollte immer der in das Bezahlgerät eingegebene Betrag überprüft werden."

Informationen zur zulässigen Entfernung von Wespennestern stellt der Landkreis Osterholz zur Verfügung: https://www.landkreis-osterholz.de/portal/meldungen/wespen-und-hornissen-901000031-21000.html

