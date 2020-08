Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei kontrolliert Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer - 62 Verstöße registriert

Landkreis Osterholz (ots)

Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer hat die Polizei im Landkreis Osterholz am Dienstag erneut verstärkt kontrolliert. Im Laufe des Tages stellten die Polizistinnen und Polizisten insgesamt 62 Verstöße der Radfahrerinnen und Radfahrer fest. Außerdem wurden in vier Fällen die Fahrräder beanstandet. Zu den häufigsten Verstößen zählte abermals das Befahren des Radweges in falscher Richtung. Die Benutzung des Handys während der Fahrt wurde diesmal in acht Fällen registriert. Dies kann ein Bußgeld in Höhe von 55 Euro nach sich ziehen. In fünf Fällen wurde zudem beispielsweise die Nichtbenutzung des Radwegs geahndet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell