Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Wittlich (ots)

Vermutlich in der Nacht von Sonntag, 17.05.2020 auf Montag, 18.05.2020, wurde in Wittlich-Dorf, Alftalstraße, eine Straßenlaterne umgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden an die Polizei Wittlich, unter Tel. 06571 / 926-0, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell