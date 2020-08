Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung im häuslichen Umfeld

Landkreis Osterholz (ots)

Schwanewede. Zu einem Polizeieinsatz kam es nach einer Auseinandersetzung im häuslichen Umfeld in der Nacht zu Freitag in Neuenkirchen. Nach derzeitigen Erkenntnissen bedrohte und verletzte ein 64-Jähriger seine Lebensgefährtin. Die Frau konnte die Wohnung verlassen. Hierbei kündigte der Mann ihr gegenüber weitere Straftaten an, sofern sie die Polizei verständigt. Die Wohnung wurde im weiteren Verlauf durch Polizeikräfte betreten, der 64-Jährige in dieser angetroffen und ins Polizeigewahrsam verbracht. Weder der Mann noch die Einsatzkräfte wurden verletzt. Die polizeilichen Maßnahmen sind inzwischen beendet und der Mann aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

