Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200420.3 Wesselburen: Einbruch in Supermarkt

Wesselburen (ots)

In der Nacht zum Sonntag ist es in Wesselburen zu einem Einbruch in einen Supermarkt gekommen. Ob der Täter Beute machte, ist abschließend noch nicht geklärt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Kurz nach 04.00 Uhr rückte die Polizei zu dem Geschäft in der Schülper Chaussee aus, nachdem dort der Einbruchalarm ausgelöst worden war. Vor Ort angekommen, stellten die Einsatzkräfte zwei aufgebrochene Eingangstüren fest, ein Täter war nicht mehr anzutreffen. Den Spuren zufolge war es dem Einbrecher tatsächlich gelungen, ins Gebäudeinnere zu gelangen - ob er hier etwas entwendete, ist unklar. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf 4.000 Euro belaufen.

Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollten sich bei der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell