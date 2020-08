POL-VER: Pressemeldung für den 23.08.2020

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Verden

Achim Peugeot gestohlen Achim. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Samstag einen blauen Peugeot 206 aus der Georgstraße. Das Fahrzeug wurde gegen 1:00 Uhr in der Georgstraße abgestellt. Als der Halter am nächsten Morgen zu seinem Auto gehen wollte, konnte er es nicht mehr auffinden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich für Hinweise bei der Polizei Achim zu melden.

BMW Fahrer überschätzt sich Oyten. In einer Linkskurve der Straße "An der Autobahn" beabsichtigte gegen 16 Uhr ein 53 Jahre alter BMW-Fahrer ein anderes Fahrzeug zu überholen. Hierbei übersah er jedoch, dass der zu Überholende links in eine Straße abbiegen wollte. Um einen Unfall zu vermeiden lenkte der BMW Fahrer noch weiter nach links und kam von der Fahrbahn ab und beschädigte diverse Begrenzungen und sein Fahrzeug.

Am Hochzeitstag die Vorfahrt genommen Ottersberg. Eine 22-jährige BMW Fahrerin übersah gegen 17 Uhr zwei Radfahrer, als sie vom Richtweg auf die Große Straße abbiegen wollte. Die 77-jährige Pedelec-Fahrerin und ihr 81-jähriger Ehemann verletzten sich bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht. Am BMW und den Pedelecs entstand leichter Sachschaden. Ihre 57sten Hochzeitstag hatten sich die beiden mit Sicherheit anders vorgestellt.

Unfallzeuge hinterlässt Zettel Achim. Auf einem Parkplatz in der Anspacher Straße parkte gegen 12 Uhr eine ältere Dame ihr Fahrzeug aus und berührte hierbei einen Ford Focus, welcher ebenfalls auf dem Parkplatz stand. Ein bisher unbekannter Zeuge hinterließ einen Zettel mit wichtigen Daten. Hierauf ist zu entnehmen, dass die Dame den Unfall vermutlich gar nicht mitbekommen hat. Der und auch andere Zeuge werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim zu melden.

Fantasieführerschein Achim: Beamte der Polizei Achim kontrollierten gegen 23 Uhr in der Uesener Feldstraße einen Ford Transit, dessen Fahrer den Beamten einen Führerschein vorlegte. Den geschulten Augen der Beamten fiel sofort auf, dass es sich bei dem vorgelegten Dokument um ein Phantasieführerschein handelte. Dem Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Führerschein und Urkundenfälschung. Die Phantasiedokumente wurden sichergestellt.

Autobahn Ein Schwer- und zwei Leichtverletzte durch Verkehrsunfall:

Auf der A1 bei Ottersberg ereignete sich am späten Samstagabend kurz vor Mitternacht ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit insgesamt drei verletzten Personen. Der 32-jährige Fahrzeugführer eines Renault Megane war mit zwei Mitfahrerinnen in Richtung Münster unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über seinen Pkw verlor und mehrfach in die Außenschutzplanke prallte. Durch den Unfall wurde die hinten sitzende Mitfahrerin schwer, sowie der Fahrzeugführer und die Beifahrerin leicht verletzt.

Verkehrsunfall durch Übelkeit:

Samstagvormittag ereignete sich gegen 09:35 Uhr auf der A1 im Bereich Ottersberg ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Der 68-jährige Fahrer eines Dacia war in Richtung Hamburg unterwegs, verspürte plötzlich Übelkeit und wollte notfallmäßig auf dem Standstreifen halten. Doch bereits bevor er seinen Pkw sicher zum Stehen bringen konnte, verlor er kurzzeitig das Bewusstsein, so dass sein Pkw in den Seitenraum abkam und sich überschlug. Hierbei wurden er und seine 66-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

