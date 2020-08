Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Kollision mit Baum ++ Einbruch in Firmengebäude ++ Unbekannter versucht Garagentür zu öffnen

Landkreis Verden (ots)

Kollision mit Baum

Kirchlinteln. Eine 19 Jahre alte Autofahrerin kam am Sonntag gegen 14:30 Uhr von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Die junge Frau war auf der Holtumer Dorfstraße in Richtung Holtum unterwegs, als sie nach einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn auf den Grünstreifen abkam. Anschließend schleuderte der Wagen in den gegenüberliegenden Straßengraben. Dort prallte das Auto gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Am Auto entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro und es wurde abgeschleppt.

Einbruch in Firmengebäude

Oyten. Zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Industriestraße, die von der Straße "An der Autobahn" abgeht, kam es zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter zunächst Zutritt zu dem Gelände und hebelten anschließend ein Fenster auf. Durch dieses betraten sie das Gebäude, öffneten unter großer Kraftanstrengung einen Tresor und entwendeten Bargeld.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Unbekannter versucht Garagentür zu öffnen

Oyten. Zutritt zu einer Garage versuchte sich am Sonntagmorgen gegen 08:30 Uhr ein bislang unbekannter Mann zu verschaffen. Der Mann begab sich auf das Grundstück im Mühlendamm und versuchte dort, gewaltsam die Tür zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Mann circa 35 bis 40 Jahre alt sein und eine kräftige Statur haben. Außerdem dürfte er eine Glatze haben. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer gelben Jacke sowie einer dunkelblauen Jogginghose bekleidet.

Mögliche Zeugen, die auf den Mann aufmerksam wurden, können sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell