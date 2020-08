POL-VER: Einbruch in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen ++ Phishing-Mail erkannt

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Einbruch in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen ++ Phishing-Mail erkannt

Landkreis Osterholz

Einbruch in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Schwanewede-Neuenkirchen. Zu einem Einbruch in eine Lagerhalle kam es zwischen Freitagabend und Montagmorgen in der Straße "An der Kaserne". Bislang unbekannte Täter betraten zunächst das Firmengelände und verschafften sich im Anschluss durch eine Tür gewaltsam Zutritt zur Lagerhalle/Werkstatt. Dort entwendeten sie diverse Werkzeuge. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Phishing-Mail erkannt

Axstedt. Wie der Polizei nun bekannt wurde, kam es bereits Anfang August zu einem Betrugsversuch zum Nachteil eines 60-Jährigen. Der Mann erhielt angeblich von seiner Bank eine E-Mail, in welcher er nach Daten für eine Registrierung aufgrund der Coronakrise gefragt wurde. Bei einer Rücksprache mit der Bank stellte sich heraus, dass es sich um eine sogenannte Phishing-Mail handeln dürfte. Ein Schaden ist dem Mann nicht entstanden.

Bei Phishing-Mails handelt es sich um fingierte E-Mails, die meist zu professionell gestalteten Internetseiten führen, auf denen Zugangsdaten bzw. Passwörter eingegeben werden sollen. Aber auch per Brief oder Telefon kann das "Phishing" erfolgen. Die Polizei weist daher darauf hin, dass Kreditinstitute grundsätzlich keine vertraulichen Daten per E-Mail anfordern und im Zweifel immer Rücksprache mit der Bank gehalten werden sollte. Vertrauliche Daten, wie beispielsweise Passwörter, sollten nicht per E-Mail übermittelt werden. Das Einloggen ins Online-Banking sollte nur über die eigenständig aufgerufene Seite des Kreditinstituts erfolgen und nicht über Links aus E-Mails.

Weitere Präventionstipps stellt die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes hier zur Verfügung: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/phishing/

