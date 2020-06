Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200626.8 Brunsbüttel: Radfahrunfall mit Kind

Brunsbüttel (ots)

Bereits am 24.06.2020 gegen 19.00 Uhr ereignete sich in Brunsbüttel, Brunsbütteler Str. 1, ein Verkehrsunfall unter Radfahren. Ein ca. 8-9 Jahre alter Junge fuhr gegen das Rad einer 50jährigen Brunsbüttelerin und stürzte. Bevor die 50jährige nach dem Namen des Jungen fragen konnte, fuhr dieser dann nach Hause und die Unfallgegnerin zur Polizei, um den Vorfall dort mitzuteilen. Leider hat sich dort bisher niemand gemeldet.

Die Brunsbüttelerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Geh- und Radweg der Brunsbütteler Straße in Richtung Innenstadt. Aus der Straße "Unter dem Deiche" kam dann der Junge und fuhr mit seinem Vorderrad gegen das Hinterrad der Radfahrerin und stürzte. Dabei zog er sich Schürfwunden am Knie zu. Die 50jährige kümmerte sich sofort um das Kind und fragte noch, wo er denn wohne. Er gab als Wohnort die Reichenstraße an. In der Aufregung habe sie dann aber vergessen, noch nach dem Namen zu fragen und der Junge fuhr davon. Daher fuhr sie zur Polizei ins Brunsbüttel und gab den Sachverhalt dort zu Kenntnis.

Dort hat sich allerdings bisher noch niemand gemeldet, so dass die Polizei sich erhofft, auf diesem Wege Kontakt zu den Eltern des Jungen zu bekommen, um den Personalienaustausch zu ermöglichen.

Sollten die Eltern des Kindes auf den Artikel aufmerksam werden, werden sie gebeten, mit der Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 6024-0 Kontakt aufzunehmen.

Hans-Werner Heise

