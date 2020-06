Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200626.5 Heide: Verkehrsunfall mit Flucht

Heide (ots)

Am 24.06.2020 kam es zwischen 12.00 Uhr und 12.15 Uhr in Heide, Meldorfer Straße 165, dortiger Parkplatz, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Eine 22jährige Pkw-Fahrerin aus Weddingstedt befuhr zu dem Zeitpunkt mit ihrem VW Touran die Meldorfer Straße stadteinwärts, als plötzlich von dem Parkplatz in Höhe des dortigen Takko Marktes ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf die Meldorfer Straße fuhr. Dabei stieß er mit seinem Fahrzeug im hinteren Bereich der Beifahrerseite gegen den Pkw der Weddingstedterin.

Diese hielt an ein paar Meter weiter am Straßenrand an, schaltete den Warnblinker ein und wartete darauf, dass der Verursacher zwecks Schadensregulierung aussteigen würde. Im Rückspiegel erkannte sie jedoch, dass dieser nicht die Absicht hatte, auszusteigen, sondern er setzte die Fahrt in Richtung Meldorf fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen Kleinwagen.

Angaben zum Fahrzeugführer oder Kennzeichen kann die Geschädigte aufgrund der Umstände leider nicht machen. Sie geht aber davon aus, dass der Fahrzeugführer den Zusammenstoß auf jeden Fall bemerkt haben müsste.

Da zur Mittagszeit in der Meldorfer Straße reger Betrieb herrscht, erhofft sich die Polizei, dass Zeugen den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Heide unter Tel. 0481 / 94-0 in Verbindung zu setzen.

Hans-Werner Heise

