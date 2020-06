Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Überfall in Wohnung

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 21:00 Uhr, drangen drei maskierte Männer in eine Wohnung an der Akazienstraße ein. Die Täter hatten an der Wohnungstür geklingelt. Die 59-jährige Wohnungsinhaberin öffnete die Tür und wurde sofort an die Seite gedrängt. In der Wohnung befanden sich außerdem der 22-jährige Sohn der Frau und ihr 57-jähriger Lebensgefährte. Die bewaffneten Täter versuchten den Sohn zu überwältigen. Nach Angaben des 22-Jährigen wehrte sich dieser erfolgreich und konnte nach einem Messer im Flur greifen. Damit verletzte er zwei der Täter ein. Diese flüchteten daraufhin. Sie fuhren mit einem schwarzen Audi A6 davon. Ob sie etwas erbeuteten ist noch nicht geklärt. Noch während der Anfahrt der Polizei meldeten Zeugen drei Männer vor dem Dreifaltigkeitshospital von denen zwei bluten würden. Die Polizei konnte dort dann drei Tatverdächtige feststellen. Zwei 18 und 24 Jahre alte Lippstädter mussten verletzt im Krankenhaus aufgenommen werden. Sie werden dort bewacht. Ein 19-jähriger Lippstädter wurde festgenommen. Er befindet sich weiter in Polizeigewahrsam. Die Waffen konnten bei den Tätern sichergestellt werden. Die Hintergründen der Tat konnten noch nicht geklärt werden. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder der Tat machen können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

