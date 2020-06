Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Hilbeck - Auffahrunfall

Werl (ots)

Am Dienstag, um 13:00 Uhr, kam es auf der B 63 zu einem Unfall. Ein 40-jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus Wickede bemerkte zu spät einen vor ihm an der Ampel stehenden Sattelzug aus Coesfeld. Er prallte auf den stehenden Sattelauflieger. Dabei wurde sein Führerhaus so beschädigt, dass er nicht aussteigen konnte. Er musste von der Feuerwehr aus dem Führerhaus befreit werden. Der Mann blieb genau wie der 46-jährige Fahrer des anderen Sattelzugs unverletzt. Durch die Bergungsmaßnahmen gab es Rückstau in beide Richtungen. Die Straße war bis etwa 14:15 Uhr zeitweise ganz gesperrt. Der Verkehr wurde über Nebenstraßen umgeleitet. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 45.000,- EUR geschätzt. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell