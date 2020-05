Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 11. Mai 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall

Sonntag, 10.05.2020, gegen 10:15 Uhr

Am Sonntagmorgen kam es in Wolfenbüttel, Hauptstraße, zu einer Kollision zwischen einem stadteinwärts fahrenden PKW und einem PKW, welcher im Begriff war, Ein- oder Auszuparken. Demnach soll die vordere linke Fahrzeugecke des parkenden PKW einer 37-jährigen Fahrerin in die Fahrbahn geragt haben, so dass es mit dem vorbeifahrenden PKW einer 43-jährigen Fahrerin zur Zusammenstoß kam. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Zeugen: 05331 / 933-0.

