Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verkehrs- und Alkoholkontrollen

Freiburg (ots)

Die in dieser Woche schwerpunktmäßig durchgeführten Alkoholsonderkontrollen führten am Donnerstag, 12.12.2019, in Waldshut-Tiengen zur Feststellung von zwei alkoholisierten Autofahrern. Gegen 17:00 Uhr geriet ein 61 Jahre alter Opel-Fahrer in eine Kontrollstelle zwischen Tiengen und Gurtweil. Da er stark nach Alkohol roch, wurde ein Alcomatentest gemacht, der einen Wert von 2,2 Promille ergab. Nach der Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben. Im Rahmen dieser Kontrollstelle wurde auch ein 19 Jahre alter Mann mit seinem Honda beanstandet. Das Auto des jungen Mannes war viel zu tief. Unter Auflagen durfte er noch nach Hause fahren. Bei einer weiteren Kontrollstelle in Tiengen wurde gegen 19:50 Uhr ein 60 Jahre alter Autofahrer mit 0,6 Promille beanstandet. Auf diesen kommen eine Geldstrafe und ein Fahrverbot zu. Außerdem wurde ein Autofahrer wegen abgefahrener Reifen und einer wegen einer nicht vorschriftsmäßigen Beleuchtung angezeigt. Diese drei Autos blieben an der Kontrollörtlichkeit stehen. Neun Verwarnungen überwiegend wegen Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes wurden ausgesprochen.

