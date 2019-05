Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer: 17-jährige Roller-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 17-jährige Roller-Fahrerin bei einem Unfall am Montag kurz nach 14 Uhr. Die junge Frau war in der Heidelberger Straße in Richtung Wiesenbach unterwegs, als sie von einem Skoda - dessen 36-jährige Fahrerin übersah beim Einfahren in den Kreuzungsbereich die Zweiradfahrerin - erfasst wurde.

Sie stürzte, zog sich dabei aber nur leichte Verletzungen zu.

Eine medizinische Versorgung war vor Ort nicht erforderlich; die junge Frau wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Angaben zur Schadenshöhe liegen der Polizei aktuell noch nicht vor.

