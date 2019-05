Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Trickdiebin bestiehlt Seniorin und wird festgenommen, Zeugen gesucht!

Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag kurz vor 10.30 Uhr begab sich eine Seniorin in eine Bankfiliale in Eppelheim und ließ sich am Bankschalter 1000,- Euro in unterschiedlicher Stückelung auszahlen und verstaute dieses in ihrer Handtasche.

Ihre Tasche stellte sie danach in einen Rollator und befestigte diese mit einer Schnur am Handgriff des Rollators.

Die Frau ging dann nach Hause und war dabei ihre Wohnungstür aufzuschließen als sie von einer bis dato unbekannten weiblichen Person nach der Uhrzeit gefragt wurde.

Dadurch abgelenkt gelang es der Unbekannten die Schnur zu durchschneiden und die Handtasche zu entwenden. Bei der Wegnahme verletzte sich die Seniorin an ihrer Hand.

Die unbekannte Täterin entwendete aus der Handtasche knapp 300,- Euro und warf die Tasche weg.

Nach der Tatausführung wurden einige Passanten auf die Szenerie aufmerksam und gingen der Beschuldigten hinterher.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine 39-jährige Frau als Tatverdächtige von Polizeibeamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd vorläufig festgenommen werden. In ihrer getragenen Unterwäsche konnte die entwendete Bargeldsumme sichergestellt werden.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde die 39-Jährige aufgrund eines bereits bestehenden Vollstreckungshaftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der Polizeiposten Eppelheim sucht nun nach Zeugen des Vorfalls insbesondere nach den Passanten, die die Frau nach der Tat zeitweise verfolgten.

Die mögen sich mit dem Polizeiposten Eppelheim unter 06221 766377 in Verbindung setzen.

