POL-MA: Mannheim-Friesenheimer Insel: Einbruch in Werkstatt einer KFZ-Niederlassung - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntag, kurz vor 5 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in die Werkstatt einer KFZ-Niederlassung in der Inselstraße ein. Die Unbekannten brachen auf dem Firmengelände gewaltsam ein Garagentor auf und gelangten über dieses in die Werkstatt. Im Anschluss machten sie sich an einem Schrank zu schaffen, ob die Täter aus den Räumlichkeiten etwas entwendet hatten, steht allerdings noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

