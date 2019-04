Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190423.1 Itzehoe: Wohnungseinbruch am Ostersonntag

Itzehoe (ots)

Nur wenige Minuten haben sich Einbrecherinnen am Ostersonntag in einer Itzehoer Wohnung aufgehalten. Ob sie in dieser Zeit etwas entwendeten, ist bis jetzt noch unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Eindringlinge geben können.

Gegen 16.30 Uhr verschafften sich zwei weibliche Personen über einen Balkon und die dortige Balkontür gewaltsam Zutritt zu der Wohnung in der Heinrich-Wessel-Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen durchsuchten sie zwei Zimmer und entfernten sich im Anschluss laut den Angaben eines Zeugen über den Balkon über die Krichauffstraße in Richtung Kamper Weg. Ob die Diebinnen etwas mit sich nahmen, ist nicht bekannt.

Der Anzeigende beschrieb eine der Täterinnen als ungepflegt und schlank mit rötlich braunem Haar. Sie war mit einer hellgrünen Trainingsjacke bekleidet und trug Stulpen. Ihre Begleiterin war kräftig, gepflegt und hatte blonde lange Haare. Sie trug ein schwarzes Oberteil, eine weiße Hose und eine um den Bauch gebundene Jacke. Die Frauen waren etwa 28 Jahre alt. Wer Hinweise auf sie geben kann, sollte sich mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

