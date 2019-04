Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190422.3 Heide: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Heide (ots)

Am Samstagnachmittag ist es zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte in Heide gekommen.

Gegen 13.30 Uhr kam es zu Streitigkeiten und zu einer Körperverletzung im Bereich des Südermarktes. Nachdem die Polizeibeamten die Anzeige aufgenommen hatten, setzte der Angreifer seine Streitigkeiten fort, so dass er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen wurde. Als die Ordnungshüter den 32-Jährigen aus Heide zum Streifenwagen bringen wollten, griff seine Freundin die Beamten an und schlug einer Polizistin ins Gesicht. Nachdem der Angriff unterbunden wurde, griff die 17-Jährige aus Heide erneut die Beamten an. Sie schlug der Polizeibeamtin wiederholt ins Gesicht. Die Ordnungshüterin setzte sich zur Wehr und konnte damit den tätlichen Angriff relativ schnell beenden. Sie blieb trotz der Attacken weiterhin dienstfähig.

Der Heider wurde danach zum Polizeirevier Heide gebracht.

Nachdem sich die Angreiferin beruhigt hatte, suchte sie die Heider Dienststelle auf, um sich bei der Polizistin zu entschuldigen. Sie wird sich nun unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Maike Pickert

