Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Erst nach Uhrzeit gefragt, dann angegriffen

Mannheim (ots)

Ein 21-Jähriger wurde am späten Montagabend in einer Parkanlage nach der Uhrzeit gefragt, danach erstattete er Anzeige wegen Körperverletzung. Der junge Mann hielt sich um 21:30 Uhr im Friedrichspark an der Bismarckstraße auf, als sich ihm eine Personengruppe von vier Männern näherte. Einer der Männer fragte nach der Uhrzeit - dabei trat er dem 21-Jährigen gegen das Gesäß. Als dieser versuchte zu flüchten, stellte sich der Unbekannte in den Weg und trat ihm in die Rippen. Hiernach gelang die Flucht, wobei nochmals nach dem jungen Mann getreten wurde. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Fahndung verlief erfolglos, weshalb die Beamten jetzt nach Zeugen suchen. Der Schläger kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 20-25 Jahre alt, etwa 1,80m groß, schlanke Statur, dunkle kurze gegellte Haare, bekleidet mit einer dunklen Jogginghose und einer weinroten Daunenjacke mit weißen Streifen an den Ärmeln, südländisches Erscheinungsbild. Er soll mit insgesamt drei weiteren Personen unterwegs gewesen sein. Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 0621 12580 an die Ermittler zu wenden.

