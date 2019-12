Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Auffahrunfall am Stauende - Autofahrerin schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.12.2019, gegen 19:50 Uhr, prallte eine 47-jährige Fahrerin eines Kleintransporters, welche auf der Autobahn A5 von Freiburg in Richtung Basel fuhr, auf das Heck eines im Stau stehenden Sattelzuges. Die Frau hatte offensichtlich den stehenden Lkw, der Warnblinklicht eingeschaltet hatte, zu spät erkannt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Kleintransporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

