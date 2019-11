Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Wohnung

Safe gestohlen

Kleve (ots)

Am Mittwoch (27. November 2019) zwischen 07:15 und 16:30 Uhr schlugen unbekannte Täter die Terrassentür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Friedrich-Ebert-Ring ein. Sie entwendeten einen Kleinsafe samt Inhalt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (cs)

