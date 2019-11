Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Wer kennt die beiden Männer?

Rees (ots)

Am 13. Juli 2019 steckte ein unbekannter Tatverdächtiger in einem Verbrauchermarkt am Grüttweg einen Elektrorasierer ein und wurde dabei von einem zweiten unbekannten Tatverdächtigen verdeckt. Beide Personen verließen das Geschäft, ohne die Ware zu zahlen. Die Bilder der Öffentlichkeitsfahndung sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/rees-ladendiebstahl Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den beiden abgebildeten Männern machen? Hinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

