Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Frau durch falsche Dachdecker betrogen

Papenburg (ots)

Eine ältere Dame ist am Dienstagmittag Opfer von Trickdieben geworden.

Ein bislang unbekannter Mann klingelte an ihrer Haustür im Freerkingweg, gab sich als Dachdecker aus und erklärte, dass ihr Dach beschädigt sei. Dieses nahm er im Anschluss in Augenschein und verdeckte eine zuvor durch ihn verursachte Beschädigung notdürftig mit einer Folie. Zwei weitere unbekannte Männer halfen ihm dabei. Anschließend verlangte er für seine unsachgemäße Arbeit Bargeld von der Frau. Da sie keines zur Hand hatte, händigte sie ihm stattdessen Goldschmuck aus. Ein weiterer Mann wartete an einem von den Tätern mitgeführten blauen Kombi.

Der Haupttäter war zwischen 30-40 Jahre alt und ca.170 cm groß. Er sprach hochdeutsch und war mit einer schwarzen Dachdeckermontur bekleidet. Die zwei Männer waren ca. 30 Jahre alt. Sie trugen jeweils eine beige Hose sowie ein Hemd. Ein weiterer ca. 30 Jahre alter Mann hielt sich an dem blauen Kombi auf. Dieser war mit einem Kennzeichen aus dem Bereich Leer versehen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang aufmerksam zu sein und keine eigens bestellten Handwerker in die eigenen vier Wände oder Dienstleistungen am Haus vornehmen zu lassen. Seien Sie kritisch bei derartigen Haustürgeschäften und verständigen Sie im Zweifel die örtliche Polizeidienststelle.

