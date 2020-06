Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Oberlangen - Unfall auf Autobahn

Oberlangen (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es auf der A31 in Höhe Oberlangen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Insassen eines Peugeot 206 wurden dabei leicht verletzt. Sie waren gegen 16.10 Uhr in Richtung Oberhausen unterwegs, als die 24-jährige Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto verlor. Der Peugeot schleuderte über die Fahrbahn und stieß dabei mit einem in selber Richtung fahrenden Lkw zusammen. Während die Verursacherin und ihr 23-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden, kam der Lkw-Fahrer mit dem Schrecken davon. Für die Zeit der Bergungs- und Aufräumarbeiten kam es an der Unfallstelle zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

