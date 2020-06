Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ringe - Trecker an Unfall beteiligt

Ringe (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es an der Kanalstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 14.30 Uhr war der bislang unbekannte Fahrer eines Treckers in Richtung Emlichheim unterwegs. In der Kurve vor dem Parkplatz Holleberger Moor geriet er auf die linke Fahrspur und prallt dort gegen den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Lastzuges. Ohne anzuhalten setzte der Fahrer des Traktors seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.

