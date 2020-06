Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fußgänger angefahren

Lingen (ots)

Am späten Montagmittag ist es an der Kaiserstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Fußgänger wurde dabei leicht verletzt. Er überquerte gegen 14:10 Uhr den Fußweg am Wasserturm in Richtung Rheiner Straße. Dabei wurde er von einem blauen BMW angefahren. Dessen etwa 30 bis 35 Jahre alter Fahrer mit kurzem schwarzen Haar fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Auf dem Beifahrersitz des BMW saß eine blonde Frau. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

