Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Handtasche gestohlen

Nordhorn (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochabend einer 60-jährigen Frau die Handtasche gestohlen. Die Geschädigte war gegen 18.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Hinterstraße unterwegs, als in Höhe der Ochsenstraße ein unbekannter Mann die sich in einem Fahrradkorb auf dem Gepäckträger befindliche Tasche stahl. Anschließend fuhr er mit einem Fahrrad in Richtung Ochsenstraße davon. Der Täter war ca. 170 cm groß und mit einem schwarzen Pullover bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



