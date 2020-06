Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Schädelfund im Kanal - Taucher suchen Fundstelle ab

Im Wesel-Datteln-Kanal in Haltern am See haben Jugendliche am Mittwochnachmittag einen Schädel gefunden. Die Teenager aus Haltern hatten im Bereich der "Hammer Brücke" getaucht und sind dabei - durch Zufall - auf den Schädel gestoßen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen menschlichen Knochen, der vermutlich schon viele Jahre im Wasser gelegen hat. Zur weiteren Abklärung wird der Schädel gerichtsmedizinisch untersucht. Heute (Donnerstag) war die Polizei mit Tauchern an der Fundstelle. Gefunden wurde allerdings nichts, das zur Klärung des Falls beitragen könnte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

