Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200626.7 Christinenthal: Versuchte Sachbeschädigung

Christinenthal (ots)

Ein Landwirt aus Christinenthal verständigte am 26.06.2020 gegen 12.00 Uhr die Polizei, da unbekannte Täter Schrauben, Nägel und Krampen auf der Einfahrt zu seinem landwirtschaftlichen Betrieb verteilt hätten.

Bei der Sachverhaltsaufnahme gab er an, dass dieses nicht der einzige Fall sei. Bereits am 24.06.2020 war ihm aufgefallen, dass ebenfalls Unbekannte große Mengen dieser Gegenstände auf der Zuwegung zu einer der Windkraftanlagen im Windpark Christinenthal verteilt hatten. Und nun, zwei Tage später, sei dies in der Einfahrt zu seinem Grundstück der Fall.

Zu einem Schaden an seinen Fahrzeugen, mit denen er natürlich die Wege befährt, sei es Gott sei Dank noch nicht gekommen, da er die Gegenstände rechtzeitig bemerkt und eingesammelt hatte. Täterhinweise kann er nicht geben.

Zeugen, denen in den letzten Tagen dort vielleicht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, setzen sich bitte mit der Polizeistation Schenefeld, Tel. 04892 / 899260 in Verbindung.

