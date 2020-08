POL-OH: Unfallflucht - Wer kann der Polizei helfen?

Polizeipräsidium Osthessen

Unfallflucht zwischen Bad Hersfeld und Ludwigsau-Friedlos - Wer hat etwas gesehen?

Bad Hersfeld - Am Montagmorgen (24.08.), gegen 08:40 Uhr, befuhr ein Lkw die Bundesstraße 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Ludwigsau-Friedlos. Zur selben Zeit befuhr ein 86-jähriger Mann aus Alheim mit seinem schwarzen Suzuki SX4 ebenfalls die Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung. Zu dieser Zeit war auf der Bundesstraße 27 eine Tagesbaustelle eingerichtet. Der Fahrstreifen in Richtung Ludwigsau war gesperrt. Der Fahrstreifen ist auf die Überholspur der Gegenrichtung verlegt worden und beidseitig mit Pylonen geführt. Der unbekannte Lkw-Fahrer kam mit seinem Rad an eine aufgestellte Pylone, diese wurde hochgeschleudert und gegen den schwarzen Suzuki des 86-jährigen Mannes aus Alheim geschleudert, der in etwa gleicher Höhe wie der Lkw fuhr. Der Fahrer des Lastkraftwagens fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Am Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Wer kann Angaben zum Unfallverursacher machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

