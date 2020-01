Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fußgänger

Wismar (ots)

Heute Morgen wurde ein 60-jähriger Mann von einem Pkw erfasst, als er die Dr.- Leber-Straße auf Höhe der Ampelanlage in Richtung Tankstelle überqueren wollte. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine 52-jährige Autofahrerin, die aus Richtung Lindengarten kam und rechts abgebogen war, um Richtung Schweriner Tor zu fahren, den Fußgänger übersehen. Infolge des Zusammenstoßes kam der Mann zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem RTW in das örtliche Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug der Frau konnte kein sichtbarer Schaden festgestellt werden. Die eingesetzten Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Autofahrerin ein.

