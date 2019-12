Polizei Essen

POL-E: Essen: 22-Jähriger mit massiven Kopfverletzungen angetroffen - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45327 E.-Katernberg:

Ein 22-Jähriger wurde am Sonntag (8. Dezember) gegen 17.20 Uhr an einem Schnellimbiss auf der Gelsenkirchener Straße mit schweren Verletzungen angetroffen. Er gab gegenüber den Beamten lediglich an, dass er geschlagen worden sei. Mehr konnte er aufgrund seiner Verletzungen nicht sagen. Eine Notärztin behandelte den Mann vor Ort, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Bislang gibt es keinerlei Hinweise zu einem möglichen Tatgeschehen oder einem genauen Tatort. Daher sucht die Polizei nach Zeugen, die konkrete Angaben zu dem verletzten Mann machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

