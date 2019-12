Polizei Essen

POL-E: Essen: Gastwirtin zu Hause überfallen - Spareinlagen der Kneipengäste geraubt

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd Am Samstagmorgen (7. Dezember) gegen 08.00Uhr wurde die Polizei zur Schonnefeldstraße gerufen. Nachbarn waren durch leise Hilferufe aufmerksam geworden und fanden die geschädigte Gastwirtin (65 Jahre) auf den Treppenstufen im Hauseingangsbereich liegend vor. Die Seniorin gab an, gegen 07.50 Uhr das Haus verlassen zu wollen. Zuvor habe sie einen ihr bekannten Taxifahrer angerufen, der sie mit den Spareinlagen ihrer Gäste zu ihrer Gaststätte in die Essener Innenstadt fahren sollte. Gegen 07.53 Uhr habe sie dann ihre Wohnung in der ersten Etage verlassen und sei in Richtung der Hauseingangstüre gegangen. Dabei sei ihr ein Mann aufgefallen, der unmittelbar vor ihr das Haus verlassen habe und dabei telefoniert habe. Als sie selber dann die Hauseingangstüre geöffnet habe, sei von draußen eine männliche Person hereingekommen. Der Mann habe sie auf die Treppe gestoßen und die schwarze Stofftasche mit den Spareinlagen in fünfstelliger Höhe geraubt. Eine Beschreibung des Mannes und Hinweise zu seiner Fluchtrichtung konnte die geschädigte Frau nicht abgeben. Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstagmorgen im Bereich Schonnefeldstraße/Gladbecker Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Insbesondere werden Hinweise zu einer männlichen Person erbeten, die zur angegebenen Zeit mit einem schwarzen Stoffbeutel im Bereich gesehen wurde. Weiterhin wird der Taxifahrer gesucht, den die Frau am Samstagmorgen in die Schonnefeldstraße bestellt hat. Hinweise an die Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/8290. uf

