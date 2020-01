Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Warnung: Aktuell vermehrt Anrufe von Trickbetrügern im Bereich Nordwestmecklenburg

Wismar (ots)

Im Verlauf des späten Vormittags informierten Hinweisgeber die Polizeidienststellen in Wismar und Grevesmühlen über fünf gerade stattgefundene telefonische Trickbetrügereien. Die Anrufer täuschten jeweils vor, von der Kripo Schwerin zu sein. Wie bei der Masche üblich, gaukelte der angebliche Polizist seinen potentiellen Opfern vor, Kenntnisse über in Kürze bei den Angerufenen stattfindende Einbrüche zu haben. In dem Zusammenhang fragte er nach Wertgegenständen und bot an, diese in "Verwahrung" zu nehmen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fiel bisher niemand auf den Nepp rein.

Die Polizei warnt, gehen Sie nicht auf die Anrufer ein und informieren Sie die richtige Polizei direkt oder über 110. Händigen Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte aus. Wir bitten darum, insbesondere ältere Menschen über die Maschen der Telefonbetrüger aufzuklären.

