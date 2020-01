Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Brandstiftung in Herrnburg - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots)

Am 12. Januar kam es am Vormittag gegen 10:55 Uhr zu einem Brand eines Holzschuppens auf dem Gelände des Angelsees in Herrnburg nahe dem dortigen Friedhof. Besagter Schuppen mit den Maßen von ca. 4 X 5m, der zur Aufbewahrung von Gegenständen genutzt wurde, brannte bis auf das Ständerwerk vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 EUR. Die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren Herrnburg, Lüdersdorf und Palingen löschten das Feuer und verhinderten ein Übergreifen auf ein in der Nähe befindliches Gebäude.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht der Brandstiftung. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Grevesmühlen (03881/720 0) zu wenden.

