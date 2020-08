Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Vogelsbergkreis (ots)

Auf abbiegendes Fahrzeug aufgefahren - Leichtverletzt

Ulrichstein - Am (24.08.), gegen 11:20 Uhr, fuhr ein Toyota-Fahrer auf der Landesstraße 3073 vom Ulrichsteiner Kreuz in Richtung Ulrichstein und wollte in die Firmenzufahrt "Tannenhöhe" abbiegen. Eine nachfolgende Suzuki-Kradfahrerin erkannte das Abbiegemanöver zu spät und fuhr auf den Toyota auf. Die Kradfahrerin kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 1.300 Euro.

