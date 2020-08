Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Mountainbike - Gartenmöbel gestohlen - Mountainbike beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Mountainbike gestohlen

Rotenburg - Am Montag (24.08.), zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr, stahlen Unbekannte ein Mountainbike der Marke "Giant" in schwarz/rot. Die Geschädigte hatte ihr Rad im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Martin-Luther-Straße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Gartenmöbel gestohlen

Bebra - Zwischen Samstag (22.08.) und Montag (24.08.) stahlen Unbekannte mehrere Gartenmöbel (einen Tisch, zwei Hochlehner sowie 2 Gießkannen) aus dem Garten einer Doppelhaushälfte in der Görlitzer Straße. Außerdem stahlen die Täter ein Teil einer Aluminiumleiter. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mountainbike beschädigt

Hauneck / Unterhaun - Am Samstag (22.08.), zwischen 20:00 Uhr und 21:15 Uhr, hatte die Geschädigte ihr schwarzes Mountainbike der Marke "Canyon" auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Straße "Döllwiesen" abgestellt und im Bereich der Einkaufswagen angeschlossen. Unbekannte haben in dieser Zeit die Gangschaltung, die Bremse sowie die Felge am Hinterrad auf unbekannte Art und Weise beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Stephan Müller, PHK - Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell