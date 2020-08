Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht

Tann - Am späten Samstagabend (22.08.), gegen 23:50 Uhr, wurde in der Heidelsteinstraße Ecke Stauffelsbergstraße ein roter BMW beschädigt. Das Fahrzeug war im dortigen Einmündungsbereich am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellt.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein weißer Kastenwagen die Stauffelsbergstraße in Richtung Heidelsteinstraße. Ob dieser mit der Unfallflucht im Zusammenhang steht, ist derzeit nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise, bitte an die Polizeistation Hilders unter der 06681/9612-0.

Dominik Möller, Pressesprecher

