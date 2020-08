Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Diebstahl von Kennzeichen - Lämmer gestohlen - Frontgewicht gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Haustür beschädigt

Schotten / Rudingshain - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es vermutlich am Freitag (14.08.) im Brückenweg zu einer Sachbeschädigung an einer Haustür. Unbekannte beschädigten die Tür, sodass diese mehrere Löcher aufwies. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Kennzeichen gestohlen

Grebenhain - In der Nacht zu Sonntag (23.08.) stahlen Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen - VB-AZ 724 - von einem grauen Opel Meriva. Das Fahrzeug war im Bereich der Straße "Im Teich" abgestellt gewesen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 20 Euro.

Lämmer gestohlen

Lauterbach / Frischborn - In der Nacht von Samstag (22.08.) auf Sonntag (23.08.) stahlen Unbekannte vier Lämmer sowie fünf Stechfix-Horden (Weidezaun) von einer Weide im Bereich der Straße "Sonnenhof". Vermutlich verwendeten die Täter zum Abtransport der Tiere und des Zauns ein entsprechend geeignetes Fahrzeug. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Frontgewicht gestohlen

Alsfeld / Eudorf - In der Nacht zu Freitag (21.08.) drangen Unbekannte gewaltsam in eine Maschinenhalle in der Ziegenhainer Straße ein. Dort stahlen sie von einer landwirtschaftlichen Zugmaschine der Marke "Deere" das Frontgewicht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Stephan Müller, PHK - Pressesprecher

