Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung und Einbruch

Fulda (ots)

Tür und Scheibe eines Einfamilienhauses beschädigt

Schwarzbach - Unbekannte beschädigten zwischen Freitagabend (21.08.) und Samstagmorgen (22.08.) die Seiteneingangstür eines leerstehenden Einfamilienhauses in der Tanner Straße. Dabei ging die Glasscheibe der Seitentür zu Bruch. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Bürgerhaus eingebrochen

Neuhof - Unbekannte verschafften sich zwischen Freitagmittag (22.08.) und Samstagmittag (23.8.) Zutritt in das Bürgerhaus in der Kerzeller Straße in Hattenhof. Die Täter traten eine verschlossene Tür ein, die zu einem Stuhllager führte. Ein Zeuge beobachtete, wie drei Personen das Bürgerhaus durch eine Seitentür verließen. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stefanie Burmeister Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell