POL-OH: Unfallmeldung - Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Rechberggeländes - Zeugen gesucht!

Bad Hersfeld - Am Samstag, (22.08.) zwischen 14:00 Uhr und 16:50 Uhr, streifte eine 66-jährige Frau aus Bad Hersfeld, mit ihrem weißen Skoda Yeti, beim Einparken in einer Parkbucht des tegut-Parkplatzes den links daneben geparkten schwarzen VW Passat einer 40-jährigen Frau aus Bad Hersfeld und stieß dann noch leicht gegen die hölzerne Abgrenzung zur nächsten Parkreihe. Am Passat entstand hierbei Sachschaden an der Beifahrertür. Die hölzerne Abgrenzung wurde nicht beschädigt. Nach dem Unfall verließ die 66-jährige Frau ihren Pkw ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und ging einkaufen. Zwischenzeitlich kam die Passatfahrerin zu ihrem Fahrzeug zurück, bemerkte den Schaden und verständigte die Polizei. Während der Unfallaufnahme durch die Streife kam die Unfallverursacherin zu ihrem Skoda zurück und bestritt den Unfall verursacht zu haben. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.600 Euro.

Es werden Zeugen gesucht, die zum Unfallgeschehen Angaben machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

