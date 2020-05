Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Hauptstraße

Einbruch in Werkstatt

Coesfeld (ots)

Durch ein Fenster gelangten Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch in eine Werkstatt. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeit nach Wertgegenständen. Er wurden aufgefundene Werkzeuge gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541/140.

