Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Jahnstraße/ Junge Erwachsene treffen sich auf Sportplatz

Coesfeld (ots)

Unter Missachtung der geltenden Abstandsregelungen wegen der Coronakrise trafen sich sieben junge Erwachsene am Himmelfahrtstag (21.05.) auf dem Sportplatz an der Jahnstraße in Lüdinghausen. Zeugen hatten die Polizei informiert. Um 21.30 Uhr trafen die Polizisten auf die jungen Männer im Alter von 22 bis 25 Jahren. Die Angetroffenen aus Lüdinghausen (5), Hamburg und Aachen erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Sie mussten das Stadion verlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell