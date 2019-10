Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall durch Wendemanöver - Motorradfahrer verletzt

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag kam es gegen 20:00 Uhr auf der Zähringerstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem BMW und einem Motorrad.

Der 51-jährige BMW-Fahrer wollte auf der Zähringerstraße wenden. Dabei übersah er den von hinten kommenden 40-jährigen Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer auf die Fahrbahn und verletzte sich am Bein. Er wurde für weitere Untersuchungen in eine Klinik gebracht. Die Insassen des Autos blieben unverletzt. Das Motorrad wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Es wurde an der Unfallstelle abgestellt. Der BMW musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 9.000 Euro geschätzt.

