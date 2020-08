Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 30.08.20

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Achim

Achim - Wohnungseinbruchdiebstahl Am Samstag, dem 29.08.20, kommt es zwischen 8.50 Uhr und 12.10 Uhr im Triftweg in Achim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Bewohner des Hauses sind zu dieser Zeit nicht anwesend. Entwendet wird Schmuck in noch unbekanntem Wert. Zeugen, die Hinweise zu Personen geben können, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei Achim unter der Rufnummer 04202-9960 in Verbindung zu setzen.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Lilienthal - Versuchter Einbruchdiebstahl in Bäckerei In der Nacht von Freitag, dem 28., zu Samstag, dem 29.08., versuchen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Bäckerei in der Hauptstraße in Lilienthal einzudringen. Die Tür zur Bäckerei wird dabei stark beschädigt. Die Ermittlungen werden durch den Kriminaldienst des Polizeikommissariats Osterholz aufgenommen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

Schwanewede / Beckedorf - Einbruchdiebstahl aus Wohnhaus Zu einem Einbruchdiebstahl aus einem Wohnhaus kommt es bereits in der Nacht zu Samstag, dem 22.08.2020, zwischen 04:00 Uhr und 06:00 Uhr in der Straße Gewerbekamp in Schwanewede. Nach ersten Erkenntnissen gelangen die Täter während der Urlaubsabwesenheit der Geschädigten in das Wohnhaus und entwenden unter anderem Bargeld und Schmuck. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizeiinspektion Verden / Osterholz zu melden.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

A27 - LKW mit deutlich überhöhter Anhängelast und Beladung Am Samstag, dem 29.08.20, kontrollieren Beamte der Autobahnpolizei Langwedel um 15:33 Uhr auf der A27 zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Verden-Nord einen deutschen LKW aus Leipzig mit moldawischem Anhänger. Der Fahrzeugführer war den Beamten aufgefallen, da er während der Fahrt telefoniert hatte. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wird festgestellt, dass der 48-jährige Fahrer aus Moldawien den Anhänger seines Gespanns mit 2 PKW beladen hat. Das zulässige Gesamtgewicht von 3500 kg ist mit gewogenen 4500 kg um mehr als 30% überschritten. Viel erheblicher ist jedoch die Überschreitung der Anhängelast des LKW. Die für den LKW freigegebene Anhängelast von 2000 kg ist mit gemessenen 4380 kg um 120% überschritten. Die Weiterfahrt wird untersagt und der Fahrzeugführer muss ein hohes Bußgeld zahlen.

A27 - Fahren ohne Pflichtversicherung Am Samstag, dem 29.08.20, wird auf der A27, Höhe Anschlussstelle Verden-Nord, Fahrtrichtung Walsrode, gegen 13:30 Uhr der Fahrer eines PKW aus Cuxhaven kontrolliert. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass der PKW ohne den benötigten Pflichtversicherungsschutz geführt wird. Dem Fahrzeugführer wird die Weiterfahrt untersagt und es wird ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

