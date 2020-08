Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Kabeldiebstahl ++ Kollision mit Baum ++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Landkreis Osterholz (ots)

Kabeldiebstahl

Schwanewede. Zum Diebstahl von Kabeln kam es zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in der Straße "Damm". Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten die unbekannten Täter zunächst die Baustelle und entwendeten von dort mehrere Kabel. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben. Diese können sich unter der Rufnummer 04209-918650 an die Polizeistation in Schwanewede wenden.

Kollision mit Baum

Worpswede. Mit einem Baum kollidierte am Donnerstagmittag ein 54 Jahre alter Autofahrer auf der Kreisstraße 28. Der Mann war auf der Bergedorfer Straße unterwegs, als er nach links von der Straße abkam, ein Stück über den Grünstreifen fuhr und gegen einen Baum prallte. Der 54-Jährige und sein Beifahrer blieben unverletzt. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 11.000 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag gegen 12:45 Uhr in der Straße "Am Kohlgarten". Eine 72 Jahre alte Autofahrerin war auf der Straße in Richtung Heilshorner Straße unterwegs, als ihr nach derzeitigen Erkenntnissen in einer Linkskurve ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegenkam und auf die Straßenseite der 72-Jährigen gelangte. Diese wich daraufhin nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Im weiteren Verlauf verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und kollidierte mit einem Baum. Die Frau blieb unverletzt. An ihrem Wagen und dem Baum entstand ein Schaden von rund 1300 Euro. Außerdem war das Auto nicht mehr fahrbereit. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer/die bislang unbekannte Fahrzeugführerin setzte die Fahrt fort.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem zweiten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell