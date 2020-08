Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Gaststätte ++ Unfallfluchten ++ Fahrzeuggespann um rund 30% überladen ++ Auto nach Unfall abgeschleppt ++ Polizei durchsucht zwei Wohnobjekte in Ottersberg

Landkreis Verden (ots)

Einbruch in Gaststätte

Verden. Zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Straße "Lugenstein" kam es in der Nacht zu Donnerstag zwischen 0 Uhr und 8:30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen öffneten bislang unbekannte Täter zunächst gewaltsam ein Fenster und betraten durch dieses das Gebäude. Im Anschluss entwendeten sie unter anderem Bargeld. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 600 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

2.500 Euro Schaden nach Unfallflucht

Verden. Zu einer Unfallflucht kam es zwischen Donnerstagmittag und Freitagvormittag in der Rheinstraße. Das nun beschädigte Auto war am Fahrbahnrand geparkt. Nach derzeitigen Erkenntnissen verursachte eine bislang unbekannte Person im genannten Zeitraum einen Zusammenstoß mit dem roten Fahrzeug. Hierdurch entstand an diesem ein Schaden von rund 2.500 Euro. Die Polizei hat nun Ermittlungen eingeleitet und sucht nach möglichen Zeugen. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Fahrzeuggespann um rund 30% überladen

Verden/A27. Die Fahrt eines Transporters mit Anhänger beendete die Autobahnpolizei Langwedel am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 27 in Richtung Bremen. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeuggespann um rund 30 Prozent überladen war. Gegen den 31-jährigen Fahrer wurde daraufhin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wurde die Weiterfahrt mit dieser Fahrzeugkombination untersagt.

Auto nach Unfall abgeschleppt

Dörverden. Zu einem Zusammenstoß zwischen einer 21 Jahre alten Autofahrerin und einem 79-Jährigen kam es am Donnerstagabend. Der 79 Jahre alte Mann wollte von der Bahnhofstraße nach links in die Große Straße abbiegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah er hierbei die von rechts kommende 21-Jährige und kollidierte mit der Hinterachse ihres Autos. Beide Personen blieben unverletzt. An den Autos entstand ein Schaden von rund 5500 Euro. Außerdem wurde der Wagen der 21-Jährigen abgeschleppt.

Unfallflucht auf der Autobahn

Achim/A1. Zeugen sucht die Polizei nach einer Unfallflucht am Donnerstag gegen 16:10 Uhr im Bereich der Tangente von der Autobahn 1 auf die Autobahn 27. Ein 41 Jahre alter Autofahrer fuhr von der Autobahn 1 auf die Autobahn 27 in Fahrtrichtung Hannover, als er nach ersten Erkenntnissen von einer bislang unbekannten Person überholt und geschnitten wurde. Hierbei wurde das Auto des 41-Jährigen beschädigt. Die bislang unbekannte Person ist nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem schwarzen Audi weiter auf die Autobahn 27 in Richtung Hannover gefahren. Mögliche Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Achim. Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag zwischen 12:30 Uhr und 15:30 Uhr in der Borsteler Landstraße. Das Auto des Geschädigten war dort am Fahrbahnrand geparkt. Nach derzeitigen Erkenntnissen verursachte im genannten Zeitraum eine bislang unbekannte Person einen Zusammenstoß mit dem Wagen und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. An dem geparkten Auto entstand ein Schaden von rund 1200 Euro. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Polizei durchsucht zwei Wohnobjekte in Ottersberg

Am 25.08.2020 wurden in den Nachmittagsstunden in Ottersberg zwei Wohnobjekte im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens aufgrund von illegalem Handel mit Betäubungsmitteln durch Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz sowie weiteren Spezialkräften durchsucht.

In den letzten Monaten hatten sich Hinweise auf eine Wohnung in Ottersberg ergeben, aus der heraus mit Drogen gehandelt werde. Die darauffolgenden Ermittlungen richteten sich gegen zwei 24 und 28 Jahre alten Männer.

Insbesondere eine Wohnung wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nur zum Zwecke des Drogenverkaufs angemietet und aufgesucht. Daraufhin wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden durch den Ermittlungsrichter ein Durchsuchungsbeschluss erlassen. Bei den Durchsuchungen wurde in einer Wohnung der 24-Jährige angetroffen und vorläufig festgenommen. Aufgrund mangelnder Haftgründe befindet er sich inzwischen wieder auf freiem Fuß. Neben Betäubungsmitteln, insbesondere Marihuana, wurden weitere Beweismittel sichergestellt. Der 28-Jährige wurde im Rahmen der Maßnahmen nicht angetroffen. Die Ermittlungen dauern an.

