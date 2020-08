Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 29.08.2020

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden Stadtgebiet - Versuchter Einbruch in Tabakwarengeschäft: Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchte im Zeitraum von Donnerstag, dem 27.08., nach Geschäftsschluss bis Freitag, dem 28.08., gegen 19:00 Uhr ein unbekannter Täter in ein in der Artilleriestraße gelegenes Tabakwarengeschäft einzubrechen. Unter Verwendung technischer Hilfsmittel wurde die Vergitterung eines rückwärtigen Fensters geöffnet und anschließend eine dahinterliegende Scheibe zerschlagen. Vermutlich aufgrund einer weiteren Sicherung ließ der Täter dann aber von seiner Tatausführung ab. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Vorkommnissen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Verden unter Tel.:04231/806-0

Bereich Achim Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Osterholz-Scharmbeck Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Autobahnpolizei Langwedel A27 - Fahrzeugführer mit gefälschtem Führerschein: Am Freitag, dem 28.08.20, versucht in den Abendstunden ein 36-jähriger Fahrzeugführer bulgarischer Herkunft aus Dortmund, die Beamten der Autobahnpolizei Langwedel zu täuschen. Er legt im Rahmen einer an der Tank- und Rastanlage Goldbach stattfindenden Verkehrskontrolle einen gefälschten bulgarischen Führerschein vor, was die geschulten Beamten jedoch erkennen. Das Dokument wird sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

