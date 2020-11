Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Geklärte Verkehrsunfallflucht

Freiburg

Bötzingen - Am Sonntag, 15.11.2020 gegen 15:00 Uhr konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, wie ein PKW-Fahrer nach dem Tankvorgang mit eingestecktem Zapfrüssel die Tankstelle verließ. Hierbei verursachte er einen Schaden an der Zapfanlage und an seinem Fahrzeug. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit. Durch den Zeugen konnte das Kennzeichen abgelesen und somit der Unfallverursacher ermittelt werden.

